Wirtschaft

Elon Musk vor neuer Vermögensdimension: Wird er mit SpaceX zum ersten Billionär?

Elon Musk steht vor einem möglichen Börsengang von SpaceX, der sein Vermögen auf eine neue Größenordnung heben könnte. Wie gelingt es ihm immer wieder, mit neuen Zukunftsprojekten das Vertrauen der Investoren und die Bewertungen seiner Unternehmen zu steigern?