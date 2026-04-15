Finanzen

US-Marktbericht: Wall Street schließt uneinheitlich, während Tech-Rallye den S&P 500 auf ein Rekordhoch treibt

Ein spannender Handelstag voller Kontraste hält Anleger in Atem und sorgt für überraschende Wendungen.
Autor
Bonnier Investor
15.04.2026 22:27
Lesezeit: 1 min
US-Marktbericht: Wall Street schließt uneinheitlich, während Tech-Rallye den S&P 500 auf ein Rekordhoch treibt
Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Ein Tag der Gegensätze an den Märkten

Die Wall Street schloss am Mittwoch uneinheitlich, da Kursgewinne bei Technologieaktien dem Markt weiterhin Auftrieb gaben.

Die Ölmärkte zeigten im späten Handel jedoch eine gewisse Volatilität: So fiel Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) im Späthandel um rund 1,5 Prozent auf etwa 96 US-Dollar pro Barrel, während Brent-Rohöl um etwa 1,3 Prozent auf knapp unter 95 US-Dollar nachgab.

Bewegungen der wichtigsten Indizes

Der Dow Jones Industrial Average fiel bis zur Schlussglocke um 0,15 Prozent auf 48.463,72 Punkte.

Der S&P 500 verzeichnete mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 7.022,95 Punkte seinen ersten Rekord seit Beginn des Iran-Krieges.

Die technologielastige Nasdaq verzeichnete ebenfalls Gewinne und stieg um 1,59 Prozent auf 24.016,02 Punkte.

Technologiewerte als Zugpferde

Technologieaktien standen an der Spitze der Rallye. Tesla schnellte nach Updates seiner Fahrzeugsoftware und neuem Optimismus hinsichtlich seiner Ambitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz um mehr als 7,64 Prozent in die Höhe.

Microsoft gewann knapp 5 Prozent, während auch Apple fester notierte und um 2,94 Prozent zulegte, was zum breiteren Aufschwung der Nasdaq beitrug.

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