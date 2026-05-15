Finanzen

DAX-Kurs rutscht unter 24.000 Punkte: Berichtssaison verliert an Schwung

Während die US-Börsen von der KI-Euphorie profitieren, zeigt sich der DAX-Kurs vor dem Wochenende deutlich schwächer. Anleger richten den Blick nun auf neue Konjunkturdaten und Unternehmensberichte. Das geopolitische Umfeld dürfte den deutschen Leitindex aber weiterhin belasten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.05.2026 15:31
Lesezeit: 3 min
DAX-Kurs rutscht unter 24.000 Punkte: Berichtssaison verliert an Schwung
DAX-Kurs aktuell deutlich schwächer: Aktienhändler verfolgen auf ihren Monitoren auf dem Börsenparkett in Frankfurt die Kursentwicklung. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum bleibt der DAX-Kurs hinter den US-Börsen zurück?
  • Welche Rolle spielt der Iran-Konflikt für Anleger?
  • Wieso profitieren US-Techwerte stärker von KI?

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