Imperien abseits des Rasens: Das verdienen die WM-Stars als Unternehmer

Fußball, WM 2026, Die dreiteilige Bildkombo zeigt die zeigt den Franzosen Kylian Mbappé (l), den Argentinier Lionel Messi (M) und den Norweger Erling Haaland in ihren Spielen am 22.06. bei der Fußball-WM (Foto: dpa). Foto: Uncredited