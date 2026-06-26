Finanzen

US-Marktbericht: Chiphersteller Micron und Intel unter Druck, da OpenAI Berichten zufolge IPO-Verzögerung erwägt

Spannende Verschiebungen an der US-Börse: Was die jüngsten Marktbewegungen für Ihr Portfolio bedeuten könnten.
Autor
Bonnier Investor
26.06.2026 22:37
Lesezeit: 1 min
US-Marktbericht: Chiphersteller Micron und Intel unter Druck, da OpenAI Berichten zufolge IPO-Verzögerung erwägt
Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Technologiewerte im Abwärtstrend: Nasdaq verzeichnet Verluste

Workday, Microsoft und Palantir gehörten am Freitag zu den größten Gewinnern an der Nasdaq, obwohl der Index seinen fünften Verlusttag in Folge verzeichnete, da Anleger aus wichtigen Technologiewerten in defensivere Marktbereiche umschichteten.

Der technologielastige Index fiel um 0,24 Prozent und schloss bei 25.297,62 Punkten, während der S&P 500 weitgehend unverändert blieb und mit einem leichten Minus von 0,05 Prozent bei 7.354,02 Punkten aus dem Handel ging. Der Dow Jones Industrial Average gab derweil um 0,09 Prozent nach und beendete den Handel bei 51.876,11 Punkten.

Der S&P 500 rutschte in einer Woche, die maßgeblich von stark schwankenden Chip-Aktien geprägt war, um fast 2 Prozent ab, während die Nasdaq in diesem Zeitraum um 4,6 Prozent fiel. Der Dow entwickelte sich überdurchschnittlich und verzeichnete auf Wochensicht ein Plus von 0,6 Prozent.

Sorgen um OpenAI-Börsengang belasten Chip-Aktien

Das sogenannte „Chipwreck“, das den Beginn der Woche geprägt hatte und zwischenzeitlich abgeklungen war, trat am Freitag wieder in gewissem Maße in Erscheinung, nachdem die New York Times berichtet hatte, dass OpenAI eine Verschiebung seines Börsengangs (IPO) aufgrund der schwächelnden Performance von SpaceX nach dessen jüngstem Börsendebüt in Erwägung ziehe.

Die Aktien von Micron Technology gaben um mehr als 6 Prozent nach, während Advanced Micro Devices 2 Prozent verloren. Die Papiere von Intel büßten mehr als 3 Prozent ein.

Geopolitische Spannungen und Zolldrohungen aus Washington

Unabhängig davon erklärte US-Präsident Donald Trump am Freitag, der Iran habe ein Waffenstillstandsabkommen mit den USA verletzt, als er Angriffsdrohnen auf Schiffe abfeuerte, die die Straße von Hormus durchquerten; die Ölpreise verblieben auf Tagessicht jedoch im Minus.

Rohöl der Sorte Brent wurde mit einem Abschlag von 2,91 Prozent bei 73,32 US-Dollar gehandelt.

Trump sagte zudem, er werde einen Zoll von 100 Prozent auf „sämtliche Waren, die in die Vereinigten Staaten von Amerika geschickt werden“, aus jedem Land erheben, das eine auf amerikanische Unternehmen abzielende Digitalsteuer einführt.

Microsoft kletterte bis zum Ende der Handelssitzung um 5,7 Prozent, nachdem Anleger Berichte positiv aufgenommen hatten, wonach KI-Ausgaben verschoben würden.

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