Schluss mit Billig-Importen: EU stoppt Zoll-Ausnahme für Temu, Shein und Co.

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Łukasz Rawa beschreibt seit über einem Jahrzehnt die Welt aus der Perspektive von Handelsketten, der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft sowie der HoReCa-Branche. Bei Puls Biznesu analysiert er seit 2024 laufend Trends und Veränderungen in diesen Sektoren. In seiner Freizeit fotografiert er wilde Natur, schaut britische Krimis und genießt die japanische Küche.