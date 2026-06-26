Wirtschaft

Schluss mit Billig-Importen: EU stoppt Zoll-Ausnahme für Temu, Shein und Co.

Wer schnellen Schnäppchen aus Fernost nachjagt, muss sich ab Sommer auf höhere Preise einstellen. Die Europäische Union schafft die Zollfreigrenze für Kleinsendungen ab, um die Flut an Billigpaketen einzudämmen. Doch die chinesischen Plattformen arbeiten bereits an Auswegen.
Autor
avtor
Lukasz Rawa
26.06.2026 16:00
Lesezeit: 10 min
Schluss mit Billig-Importen: EU stoppt Zoll-Ausnahme für Temu, Shein und Co.
Zwei Drittel der getesteten Produkte von Temu und Shein erfüllen laut Stiftung Warentest keine EU-Sicherheitsstandards: Ein Viertel gilt sogar als potenziell gefährlich (Foto: dpa). Foto: Oliver Berg

Im Folgenden:

  • Warum die neue EU-Pauschalgebühr für asiatische Billigimporte teurer werden könnte als gedacht.
  • Wie chinesische Handelsplattformen die neuen EU-Zollregeln durch eigene europäische Lager umgehen.
  • Weshalb die geplante Drei-Euro-Gebühr für Online-Importe nur der Anfang einer umfassenden Reform ist.

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Lukasz Rawa

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Łukasz Rawa beschreibt seit über einem Jahrzehnt die Welt aus der Perspektive von Handelsketten, der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft sowie der HoReCa-Branche. Bei Puls Biznesu analysiert er seit 2024 laufend Trends und Veränderungen in diesen Sektoren. In seiner Freizeit fotografiert er wilde Natur, schaut britische Krimis und genießt die japanische Küche.

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