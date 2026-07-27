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Audi-Prognose gekappt: Der Autobauer erwartet weniger Umsatz und Rendite – die Hintergründe

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden für Audi immer schwieriger. Sinkende Gewinne, ein schwaches China-Geschäft und internationale Krisen zwingen den Hersteller zu einer Neubewertung seiner Erwartungen. Gleichzeitig wächst der Druck auf Standorte und Beschäftigte. Welche Konsequenzen drohen nun?