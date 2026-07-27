Politik

Nach Eklat von Javier Milei: Brasilien ruft seinen Botschafter aus Argentinien zurück

Ein Auftritt von Argentiniens Präsident Javier Milei sorgt weit über Brasilien hinaus für Aufsehen. Persönliche Angriffe auf Staatschef Lula und die Justiz lösen diplomatische Konsequenzen aus. Welche Folgen hat der Eklat für das Verhältnis der beiden größten Wirtschaftsmächte Südamerikas?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.07.2026 09:22
Aktualisiert: 27.07.2026 09:22
Lesezeit: 2 min
Nach Eklat von Javier Milei: Brasilien ruft seinen Botschafter aus Argentinien zurück
Argentiniens Präsident Javier Milei greift Brasiliens Präsident Lula und die Justiz an. (Bild: dpa) Foto: Kena Betancur

Nach Javier Mileis umstrittenem Auftritt: Brasilien ruft seinen Botschafter aus Argentinien zurück

Nach dem umstrittenen Auftritt des argentinischen Staatschefs Javier Milei bei der Nominierung des rechtsgerichteten brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Flávio Bolsonaro hat Brasilien seinen Botschafter in Buenos Aires zu Konsultationen zurückbeordert. Wie die Regierung in Brasília mitteilte, wurde zudem der argentinische Botschafter ins Außenministerium einbestellt. Der diplomatische Eklat gilt als der schwerwiegendste zwischen den beiden südamerikanischen Nachbarländern seit Jahrzehnten.

Beim Parteitag der Liberalen Partei (PL) von Bolsonaro hatte Milei am Vortag in Brasilien den linken Amtsinhaber Luiz Inácio Lula da Silva und die Justiz des Landes scharf kritisiert. Milei bezeichnete Lula (80) als "Dieb" und "Häftling". Zudem rief er dazu auf, dem "sozialistischen Abschaum" in Lateinamerika den Rücken zu kehren.

"Es gibt keinen Präzedenzfall, in dem ein ausländischer Staatschef auf brasilianischem Staatsgebiet Angriffe und Beleidigungen gegen das Staatsoberhaupt, die demokratischen Institutionen - einschließlich der Justiz - und das brasilianische Volk geäußert hat", erklärte das brasilianische Außenministerium.

Milei beschimpft Richter als "glatzköpfiger Müll"

Brasilien ist die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas und Argentiniens wichtigster Handelspartner. Amtsinhaber Lula will sich im Oktober als Kandidat der linken Arbeiterpartei PT zur Wiederwahl stellen. Sein Hauptherausforderer Flávio Bolsonaro (45) ist der Sohn des wegen eines versuchten Staatsstreichs zu 27 Jahren Haft verurteilten rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, der seine Strafe aus gesundheitlichen Gründen unter Hausarrest verbüßt.

Milei ist einer der prominentesten Vertreter der politischen Rechten in Lateinamerika. Während seiner Reise nach Brasilien beabsichtigte er, Jair Bolsonaro zu besuchen. Dies untersagte ihm der über Brasiliens Grenzen hinaus bekannte Richter Alexander de Moraes allerdings. In seiner Rede bei der Nominierung Flávio Bolsonaros bezeichnete der argentinische Präsident den einflussreichen Richter als "glatzköpfigen Müll".

Argentiniens Botschafter Daniel Raimondi sei einbestellt worden, um Brasiliens Empörung über die Beleidigungen zum Ausdruck zu bringen und eine Erklärung einzufordern, erklärte das Außenministerium. In der Diplomatie sind die Rückholung des eigenen Botschafters zu Konsultationen und die Einbestellung eines ausländischen Botschafters starke Zeichen des Missfallens oder Protests gegenüber der anderen Regierung.

Javier Milei verursacht diplomatische Spannungen mit weitreichender Bedeutung

Der Konflikt zwischen Brasilien und Argentinien zeigt, wie schnell persönliche Angriffe auf höchster politischer Ebene zu ernsthaften diplomatischen Verwerfungen führen können. Gerade weil beide Länder wirtschaftlich und politisch eng miteinander verflochten sind, besitzt der Streit weit mehr als symbolische Bedeutung. Die Rückholung des Botschafters und die Einbestellung des argentinischen Vertreters unterstreichen den Ernst der Lage.

Ob sich die Beziehungen zeitnah wieder entspannen oder der Schlagabtausch langfristige Folgen für die Zusammenarbeit in Südamerika haben wird, dürfte maßgeblich davon abhängen, wie beide Regierungen in den kommenden Wochen aufeinander zugehen.

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