Finanzen

CXMT-Aktie: Historisches Börsendebüt für Chiphersteller in China

Der chinesische Chiphersteller CXMT hat mit seinem Börsendebüt einen Rekord aufgestellt und sich auf Anhieb an die Spitze der wertvollsten Unternehmen des Landes katapultiert. Hinter dem spektakulären Kursfeuerwerk zum CXMT-IPO steckt jedoch mehr als Euphorie – kann das Unternehmen die Erwartungen der Anleger an die CXMT-Aktie dauerhaft erfüllen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.07.2026 09:08
Aktualisiert: 27.07.2026 09:08
Lesezeit: 2 min
CXMT-Aktie: Historisches Börsendebüt für Chiphersteller in China
Der spektakuläre Börsenstart der CXMT-Aktie setzt neue Maßstäbe. (Bild: ChatGPT)

CXMT-Aktie schießt nach oben: Historisches Börsendebüt für Chiphersteller in China

Der Hunger nach Computerchips im weltweiten Rennen um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz hat dem chinesischen Hersteller CXMT einen Traum-Börsenstart geebnet. Zum Handelsbeginn sprang das Papier des Halbleiterfertigers aus dem ostchinesischen Hefei um mehr als 472 Prozent auf 49,50 Yuan in die Höhe. Im weiteren Handelsverlauf baute das Papier das Plus auf bis zu 535 Prozent aus.

Gemessen an dem damit erreichten Börsenkurs von rund 55 Yuan wird CXMT mit rund 3,7 Billionen Yuan bewertet. Dies sind umgerechnet knapp 550 Milliarden Dollar. Damit ist der Chiphersteller auf einen Schlag zum wertvollsten Unternehmen Chinas geworden. An den chinesischen Festlandsbörsen ist CXMT mit der Bewertung der mit Abstand teuerste Konzern; bei den in Hongkong notierten Unternehmen kann im Augenblick nur Tencent (ISIN: KYG875721220) mit umgerechnet etwas mehr als 500 Milliarden Dollar folgen.

CXMT nimmt mit Börsengang rund zehn Milliarden Dollar ein

CXMT, gegründet als ChangXin Memory Technologies, ist Spezialist in der Fertigung von DRAM-Speichern. Die Chips dienen in Computern oder Smartphones als temporäre Speicher von Daten. Sie sorgen dafür, dass die Geräte auf Hochleistung arbeiten können, indem sie schnellen Datenzugriff ermöglichen, während auf den Geräten Anwendungen laufen. In der KI-Entwicklung sind die Chips wichtig, weil sie die Trainingsdaten der Modelle zwischenspeichern und damit als eine Art Gehirn fungieren.

Der Ausgabepreis für einen der rund 6,69 Milliarden Anteilsscheine hatte bei 8,66 Yuan gelegen. Das Unternehmen nahm damit 66,6 Milliarden Yuan oder umgerechnet knapp zehn Milliarden Dollar ein. CXMT ist damit die zweitgrößte Emission an den chinesischen Festlandbörsen - lediglich die Agricultural Bank of China hatte im Jahr 2010 etwas mehr erlöst. Der Kursanstieg von 472 Prozent mit dem ersten Kurs ist zudem einer der höchsten in der Börsengeschichte Chinas.

CXMT-Aktie: Was CXMT mit dem Geld vorhat

Mit dem Geld will CXMT laut dem Börsenprospekt zur Erstnotiz seine Produktion ausweiten sowie in Forschung und Entwicklung seiner DRAM-Chips investieren. Die hohe Nachfrage nach solchen Chips im Zuge des globalen Rennens um die Entwicklung neuer KI-Modelle hat für einen Angebotsengpass in der Branche gesorgt, vor allem bei Herstellern von Alltagselektronikgeräten.

Der Börsengang schließt an weitere Debüts in der Branche an. Mitte des Monats hatte der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix (ISIN: KR7000660001) mit einer Erstnotiz an der US-Börse Nasdaq 26,5 Milliarden US-Dollar (derzeit etwa 23,2 Milliarden Euro) eingesammelt. Berichten zufolge planen in China weitere KI-Startups Börsengänge.

USA und China wetteifern um KI

Die KI-Entwicklung ist mittlerweile zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Rivalen USA und China geworden. Wegen der von Zöllen und Exportkontrollen geprägten handelspolitischen Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wird die Reduzierung von Abhängigkeiten auch bei Technologie immer wichtiger.

Lange gingen Beobachter davon aus, dass die Chinesen ihrer US-Konkurrenz noch hinterherhinken. Das jüngst veröffentlichte Modell "Kimi K3" der chinesischen Firma Moonshot stellte in Leistungsmessungen nach eigenen Angaben die US-Spitzen-KI-Modelle in einigen Bereichen in den Schatten.

CXMT setzt ein Ausrufezeichen im globalen KI-Rennen

Der spektakuläre Börsenstart von CXMT unterstreicht, welche enorme Bedeutung Speicherchips für die Zukunft der Künstlichen Intelligenz gewonnen haben. Die Rekordbewertung zeigt das große Vertrauen der Investoren in das Wachstumspotenzial des Unternehmens und der gesamten Halbleiterbranche. Gleichzeitig verdeutlicht der Börsengang, wie intensiv der technologische Wettbewerb zwischen China und den USA inzwischen geworden ist. Ob CXMT seine ambitionierte Bewertung langfristig rechtfertigen kann, wird jedoch maßgeblich davon abhängen, ob das Unternehmen seine Produktionskapazitäten ausbauen, technologisch mit der internationalen Konkurrenz Schritt halten und die hohe Nachfrage nach modernen DRAM-Chips dauerhaft bedienen kann.

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