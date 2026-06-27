Finanzen

IPO-Fieber: Warum SpaceX, Anthropic und OpenAI Anleger blenden könnten

SpaceX, OpenAI und Anthropic stehen für die neue Börsenfantasie der KI-Ära. Doch die Rekordbewertungen erinnern an frühere Exzesse, in denen Anleger große Zukunftsgeschichten teuer bezahlten. Wer jetzt einsteigt, muss wissen, wann aus Innovation Spekulation wird.
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Jure Ugovšek, Žiga Žibert
27.06.2026 16:00
Lesezeit: 13 min
IPO-Fieber: Warum SpaceX, Anthropic und OpenAI Anleger blenden könnten
SpaceX, OpenAI und Anthropic elektrisieren die Börse. Doch hohe Bewertungen zeigen, wie dünn der Puffer für Anleger inzwischen ist. (Foto: dpa/AP | Eric Gay) Foto: Eric Gay

Im Folgenden:

  • Warum das IPO-Fieber Anleger jetzt besonders vorsichtig machen sollte.
  • Wie SpaceX, OpenAI und Anthropic die Börsenfantasie anheizen.
  • Welche Parallelen zur Dotcom-Blase heute besonders auffallen.

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