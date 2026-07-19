Finanzen

Die zehn reichsten Deutschen – und der Vergleich zu Elon Musk

Deutschlands reichste Menschen sind Unternehmer und Erben von Unternehmern, deren Firmen weltweit Milliarden Euro umsetzen. Gründer schaffen, anders als in den USA, nur selten den Sprung in die obersten Ränge. Und im Vergleich zu Elon Musks bizarrem Reichtum verblassen sie alle.
Autor
avtor
Maximilian Modler
19.07.2026 12:10
Aktualisiert: 01.01.2030 11:21
Lesezeit: 10 min
Die zehn reichsten Deutschen – und der Vergleich zu Elon Musk
Wer hat, dem wird gegeben: Durch Zinseszins können Vermögen ins Unermessliche wachsen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Deutschlands reichste Familien seit Jahrzehnten an der Spitze bleiben.
  • Welche Milliarden-Dynastien den Wohlstand in Deutschland prägen.
  • Wie groß der Abstand zu Elon Musk inzwischen geworden ist.

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Maximilian Modler

                                                                            ***

Maximilian Modler berichtet über spannende Entwicklungen aus den Bereichen Energie, Technologie - und über alles, was sonst noch für die deutsche Wirtschaft relevant ist. Er hat BWL, Soziologie und Germanistik in Freiburg, London und Göteborg studiert. Als freier Journalist war er u.a. für die Deutsche Welle, den RBB, die Stiftung Warentest, Spiegel Online und Verbraucherblick tätig.

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