Finanzen

Die zehn reichsten Deutschen – und der Vergleich zu Elon Musk

Deutschlands reichste Menschen sind Unternehmer und Erben von Unternehmern, deren Firmen weltweit Milliarden Euro umsetzen. Gründer schaffen, anders als in den USA, nur selten den Sprung in die obersten Ränge. Und im Vergleich zu Elon Musks bizarrem Reichtum verblassen sie alle.