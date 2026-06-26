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Millionenspritze für Galeria: Rettung auf Zeit oder echte Kehrtwende?

Galeria steht vor der nächsten Sanierungswelle. Nach zähen Verhandlungen erhält die angeschlagene Warenhauskette einen neuen Millionenkredit und wendet die Pleite vorerst ab. Doch für die Rettung außerhalb eines Insolvenzverfahrens zahlen Beschäftigte und Kunden einen hohen Preis: Es drohen weitere Filialschließungen. Unter Branchenexperten stößt der Deal auf große Skepsis.