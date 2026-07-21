Panorama

DAK-Auswertung: Weniger Krankmeldungen – psychische Leiden rücken in den Fokus

Weniger Krankschreibungen, aber neue Herausforderungen: Eine aktuelle Auswertung zeigt überraschende Entwicklungen bei den Fehlzeiten in deutschen Betrieben. Gleichzeitig plant die Bundesregierung strengere Regeln für Krankmeldungen. Können diese Maßnahmen den Krankenstand tatsächlich nachhaltig senken?