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DAK-Auswertung: Weniger Krankmeldungen – psychische Leiden rücken in den Fokus

Weniger Krankschreibungen, aber neue Herausforderungen: Eine aktuelle Auswertung zeigt überraschende Entwicklungen bei den Fehlzeiten in deutschen Betrieben. Gleichzeitig plant die Bundesregierung strengere Regeln für Krankmeldungen. Können diese Maßnahmen den Krankenstand tatsächlich nachhaltig senken?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
21.07.2026 07:23
Lesezeit: 3 min
DAK-Auswertung: Weniger Krankmeldungen – psychische Leiden rücken in den Fokus
Weniger Fehlzeiten durch Erkältungen, mehr psychische Erkrankungen und neue Vorgaben für Krankmeldungen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Welche Krankheiten verursachen die meisten Fehltage?
  • Welche Altersgruppen fehlen seltener am Arbeitsplatz?
  • Was ändert sich bei Krankschreibungen künftig?

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