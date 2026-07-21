Technologie

Bericht: Engpässe im Stromnetz bremsen Chinas grüne Energie

China ist Weltmeister beim Ausbau von Solar- und Windparks. Doch immer häufiger geht die dort gewonnene Energie verloren. Einer Analyse zufolge liegt das auch am Stromnetz.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
21.07.2026 10:46
Lesezeit: 7 min
Bericht: Engpässe im Stromnetz bremsen Chinas grüne Energie
Chinas Ökostrom-Ausbau erreicht Rekordwerte. Doch überlastete Stromleitungen und fehlende Flexibilität verhindern, dass die Energie vollständig genutzt wird. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Chinas gigantischer Ausbau erneuerbarer Energien zunehmend an den Grenzen des Stromnetzes scheitert.
  • Welche Rolle überlastete Leitungen beim Verlust von Solar- und Windstrom spielen.
  • Wie viele Gigawatt an Solar- und Windkraft China allein 2025 ans Netz brachte.

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