Wirtschaft

Handwerkspräsident warnt vor Folgen der Reformpolitik

Die Bundesregierung verspricht Reformen, doch im Handwerk kommt davon bislang wenig an. Handwerkspräsident Jörg Dittrich fordert deshalb eine Kommission, die Betriebe und Beschäftigte bei den Lohnzusatzkosten entlastet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
21.07.2026 13:43
Lesezeit: 2 min
Handwerkspräsident warnt vor Folgen der Reformpolitik
Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverband des Deutschen Handwerks ZDH. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum das Handwerk jetzt eine eigene Kommission zur Entlastung von Betrieben fordert.
  • Welche Folgen die hohen Lohnzusatzkosten für Beschäftigte und Unternehmen haben.
  • Wie die Bundesregierung laut Handwerkspräsident Dittrich die Wettbewerbsfähigkeit stärken könnte.

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