Technologie

Mistral und Microsoft schließen Milliarden-Deal

Europa will bei Künstlicher Intelligenz unabhängiger werden – und Microsoft investiert dafür Milliarden in eine Allianz mit dem französischen KI-Anbieter Mistral. Die Partnerschaft soll nicht nur Europas Rechenkapazitäten stärken, sondern Unternehmen und Behörden auch mehr Kontrolle über sensible KI-Anwendungen ermöglichen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
21.07.2026 14:49
Lesezeit: 2 min
Mistral und Microsoft schließen Milliarden-Deal
Microsoft und Mistral erweitern ihre KI-Allianz. Unternehmen und Behörden sollen KI künftig flexibler und auch in isolierten Systemen einsetzen können. (Foto: Mistral)

Im Folgenden:

  • Warum Microsoft seine Abhängigkeit von OpenAI verringern will.
  • Welche Rolle Mistral beim Ausbau der europäischen KI-Infrastruktur spielt.
  • Wie Unternehmen und Behörden künftig europäische KI-Modelle einsetzen können.

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