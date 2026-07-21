Technologie

Mistral und Microsoft schließen Milliarden-Deal

Europa will bei Künstlicher Intelligenz unabhängiger werden – und Microsoft investiert dafür Milliarden in eine Allianz mit dem französischen KI-Anbieter Mistral. Die Partnerschaft soll nicht nur Europas Rechenkapazitäten stärken, sondern Unternehmen und Behörden auch mehr Kontrolle über sensible KI-Anwendungen ermöglichen.