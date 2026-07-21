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Google löscht Online-Bewertungen: Was sind die Sterne noch wert?

Die Sterne bei Google entscheiden mit darüber, welches Restaurant oder Hotel Kunden wählen – doch wie verlässlich sind sie noch? Immer häufiger verschwinden kritische Rezensionen, während spezialisierte Dienstleister und Kanzleien daraus ein Geschäft machen.