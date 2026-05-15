Politik

Geheimdienstbericht: Versteckt sich Paranoider Putin wirklich in einem Bunker?

Wladimir Putin steht in Russland zunehmend für ein System, das Kontrolle, Abschottung und Misstrauen zum Machtprinzip erhebt. Wie tief hat sich die Angst im russischen Machtapparat bereits festgesetzt, und welche Folgen kann sie haben? Ein aktueller Geheimdienstbericht mit brisanten Enthüllungen