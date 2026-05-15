Wirtschaft

Welthandel unter Druck: Golfkrise belastet den globalen Containerverkehr

Die Golfkrise verschärft die Spannungen im Containerverkehr und lenkt Handelsrouten zunehmend in Richtung Afrika. Welche Folgen hat diese Entwicklung für den Nahen Osten, die Transportpreise und den Welthandel?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.05.2026 16:00
Lesezeit: 2 min
Welthandel unter Druck: Golfkrise belastet den globalen Containerverkehr
Die Störungen in der Straße von Hormus verschieben Frachtströme. (Foto: dpa) Foto: Daniel Reinhardt

Im Folgenden:

  • Warum die Golfkrise den globalen Containerverkehr im März um 840.000 TEU verringert hat.
  • Weshalb Exporte aus dem Nahen Osten innerhalb eines Monats um fast ein Drittel einbrachen.
  • Welche Region trotz globaler Handelsstörungen um fast 18 Prozent beim Import zulegte.

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