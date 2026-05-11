Politik

Iran-Krieg: Zwei Drittel schränken Energieverbrauch ein

Viele Menschen in Deutschland sparen wegen gestiegener Energiepreise in Folge des Iran-Kriegs bei Strom und Heizung, laut einer Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox. Auch das Auto bleibt öfter mal stehen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.05.2026 13:08
Lesezeit: 1 min
Iran-Krieg: Zwei Drittel schränken Energieverbrauch ein
"Die gestiegenen Kosten infolge des Iran-Kriegs führen bei einer großen Mehrheit der Menschen in Deutschland zum sparsameren Umgang mit Energie", sagte Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. (Foto: dpa) Foto: Christoph Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum zwei Drittel der Deutschen ihren Energieverbrauch einschränken.
  • Wie gestiegene Spritpreise das Mobilitätsverhalten in Deutschland verändern.
  • Weshalb der Abschied von fossilen Energien für viele noch Zukunftsmusik bleibt.

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