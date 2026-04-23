Politik

Iran-Krieg belastet Energiemarkt: EU reagiert mit Krisenpaket

Die EU reagiert auf steigende Energiepreise infolge des Iran-Kriegs mit einem ersten Krisenpaket und bereitet sich auf politische Entscheidungen beim Gipfel in Zypern vor. Reichen diese Maßnahmen aus, um die wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise in Europa nachhaltig zu begrenzen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.04.2026 16:00
Lesezeit: 3 min
Iran-Krieg belastet Energiemarkt: EU reagiert mit Krisenpaket
Steigende Energiepreise infolge des Iran-Kriegs setzen die EU unter Druck und verschärfen die Debatte über gemeinsame Maßnahmen beim Gipfel in Zypern (Foto: dpa) Foto: Altaf Qadri

Im Folgenden:

  • Warum das EU-Krisenpaket zur Energiekrise bewusst begrenzt gehalten wurde.
  • Weshalb Italien beim Zypern-Gipfel den europäischen Green Deal grundsätzlich infrage stellt.
  • Wie die blockierte Straße von Hormus Europas Energierechnung um 24 Milliarden Euro verteuert hat.

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