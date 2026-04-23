Politik

Iran-Krieg belastet Energiemarkt: EU reagiert mit Krisenpaket

Die EU reagiert auf steigende Energiepreise infolge des Iran-Kriegs mit einem ersten Krisenpaket und bereitet sich auf politische Entscheidungen beim Gipfel in Zypern vor. Reichen diese Maßnahmen aus, um die wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise in Europa nachhaltig zu begrenzen?