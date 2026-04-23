Politik

EU-Energiegipfel: Umweltverbände dringen auf Ende fossiler Energieimporte

Die Energiepreise steigen weiter, manche warnen vor einem Kerosinmangel. Kanzler Merz und seine EU-Kollegen besprechen heute Wege aus der Krise. Deutsche Umweltverbände haben klare Vorstellungen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.04.2026 09:08
Lesezeit: 1 min
EU-Energiegipfel: Umweltverbände dringen auf Ende fossiler Energieimporte
Polizei eskortiert Greenpeace-Aktivisten nach einem Protest beim 17. Petersberger Klimadialog vorbei an Lagertanks des Mineralöl-Logistikers Unitank vorbei. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum deutsche Umweltverbände den EU-Energiegipfel für eine Abkehr von fossilen Importen nutzen.
  • Welche Maßnahmen Umweltorganisationen von den EU-Staats- und Regierungschefs fordern.
  • Weshalb eine Übergewinnsteuer auf Energiekonzerne in der Bundesregierung umstritten ist.

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