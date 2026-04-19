Panorama

Klimaschutz 2030: Deutschland drohen hohe Strafen

Deutschland hat sein Klimaziel für das Jahr 2025 knapp erreicht, verliert jedoch deutlich an Geschwindigkeit. Die Treibhausgasemissionen sanken im Vergleich zum Vorjahr nur noch um 1,5 Prozent auf insgesamt 640 Millionen Tonnen CO2. Das ist weniger als die Hälfte der Einsparungen aus dem Vorjahr, weshalb eine neue Studie der Agora Energiewende vor einer Gefährdung der Ziele für 2030 warnt.