Finanzen

Bitcoin: Unbekannter vernichtet Vermögen im Millionenwert

Ein Unbekannter schickt 107 Bitcoin an eine Adresse, von der es keinen Rückweg gibt. Knapp sieben Millionen Euro sind damit praktisch aus dem Umlauf verschwunden. Ob Fehler, Absicht oder rätselhafte Botschaft, bleibt offen. Der Fall zeigt, wie dünn die Linie zwischen digitaler Freiheit und endgültigem Verlust im Kryptomarkt ist.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.05.2026 18:00
Lesezeit: 2 min
Bitcoin: Unbekannter vernichtet Vermögen im Millionenwert
Ein Unbekannter schickt 107 Bitcoin ins digitale Nichts. Der Fall zeigt, wie schnell Vermögen im Kryptomarkt endgültig verloren sein kann. (Foto: dpa) Foto: KanawatTH

Im Folgenden:

  • Warum 107 Bitcoin plötzlich aus dem Umlauf verschwunden sind.
  • Wie knapp sieben Millionen Euro digital unzugänglich wurden.
  • Welche Rolle eine Burn-Adresse im Kryptomarkt spielt.

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