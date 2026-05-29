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"Made in Germany" vorm Aus: Nächste deutsche Traditionsfirma verschwindet für immer

Schwache Konsumstimmung, nicht mehr finanzierbare Kosten für Energie, Personal und Abgaben treiben den stationären Handel samt Traditionsfirmen in den Ruin. Besonders hart trifft es die deutsche Texilbranche: Nach 163 Jahren wird eine weitere Traditionsmarke ihren Betrieb für immer einstellen. Das Gütesiegel "Made in Germany" kann sich keiner mehr leisten.