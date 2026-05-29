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"Made in Germany" vorm Aus: Nächste deutsche Traditionsfirma verschwindet für immer

Schwache Konsumstimmung, nicht mehr finanzierbare Kosten für Energie, Personal und Abgaben treiben den stationären Handel samt Traditionsfirmen in den Ruin. Besonders hart trifft es die deutsche Texilbranche: Nach 163 Jahren wird eine weitere Traditionsmarke ihren Betrieb für immer einstellen. Das Gütesiegel "Made in Germany" kann sich keiner mehr leisten.
Autor
Mirell Bellmann
29.05.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
"Made in Germany" vorm Aus: Nächste deutsche Traditionsfirma verschwindet für immer
"Made in Germany" im Ausverkauf: Konkurrent Olymp kauft Markenrechte von Eterna, der insolvente Hemdenhersteller aus Passau stellt nach 163 Jahren seinen Betrieb ein. (Foto: dpa) Foto: Tom Weller

Im Folgenden:

  • Warum Einzelhandel und Textilbranche immer weiter schrumpfen und was bedeutet. 
  • Warum "Made in Germany" sich keiner mehr leisten kann und vorm Ausverkauf steht.
  • Weshalb der Hemdenhersteller Eterna trotz langer Investorensuche schließen muss.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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