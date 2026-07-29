Elektroauto-Boom verliert deutlich an Tempo

Ein Testwagen des Tesla-Robotaxis Cybercab ist im Straßenverkehr unterwegs. Die Fahrzeuge sollen bei der Markteinführung weder Lenkrad, noch Pedale haben. Tesla-Chef Elon Musk sieht im autonomen Fahren die Zukunft des Elektroauto-Herstellers. (Foto: dpa) Foto: Andrej Sokolow