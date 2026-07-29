Technologie

Elektroauto-Boom verliert deutlich an Tempo

Der weltweite Elektroauto-Markt wächst weiter, doch der Boom verliert deutlich an Schwung. Während China schwächelt und die USA einbrechen, beschleunigt Europa das Tempo.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.07.2026 07:31
Lesezeit: 1 min
Elektroauto-Boom verliert deutlich an Tempo
Ein Testwagen des Tesla-Robotaxis Cybercab ist im Straßenverkehr unterwegs. Die Fahrzeuge sollen bei der Markteinführung weder Lenkrad, noch Pedale haben. Tesla-Chef Elon Musk sieht im autonomen Fahren die Zukunft des Elektroauto-Herstellers. (Foto: dpa) Foto: Andrej Sokolow

Im Folgenden:

  • Warum Europa den weltweiten Elektroauto-Markt derzeit antreibt.
  • Welche Rolle Deutschland für den europäischen Elektroauto-Boom spielt.
  • Wie hoch der Marktanteil von Elektroautos in China inzwischen ist.

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