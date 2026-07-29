Deutsche Bank-Aktie: Geldhaus übertrifft Erwartungen – Anleger hoffen auf mehr

Deutsche Bank-Aktie: Geldinstitut überrascht mit Gewinnsprung und neuem Aktienrückkaufprogramm

Die Deutsche Bank-Aktie rückt nach starken Quartalsergebnissen des DAX-Wertes in den Fokus der Anleger. Im zweiten Quartal hat die Deutsche Bank die Erwartungen der Analysten übertroffen und zugleich ein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Vor allem das starke Geschäft der Investmentbank sorgte für deutliche Zuwächse bei Gewinn und Erträgen. Für Investoren sind die aktuellen Deutsche Bank-Zahlen ein wichtiges Signal, weil der Konzern seine Wachstumsprognose für das Gesamtjahr bestätigt hat.

Dank eines starken Ertragswachstums verdiente das größte deutsche Geldhaus im zweiten Quartal deutlich mehr. Der Vorsteuergewinn stieg auf 2,68 Milliarden Euro und lag damit 11 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut dem vom Unternehmen veröffentlichten Konsens lediglich mit 2,27 Milliarden Euro gerechnet. Nach Steuern und Anteilen Dritter verdiente die Bank 1,9 Milliarden Euro und damit 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

Starke Erträge bringen Deutsche Bank fast auf Rekordniveau

In einer weiteren Mitteilung erklärte das Institut, das Vorsteuerergebnis von 2,68 Milliarden Euro sei nur minimal geringer als im gleichen Zeitraum des Rekordjahres 2007. Unter dem Strich stehe dieses Mal ein Gewinn von 1,64 Milliarden Euro – zehn Prozent mehr als im Vorjahr, aber etwas weniger als 2007.

Die Erträge legten um 9 Prozent auf 8,48 Milliarden Euro zu und fielen damit ebenfalls deutlich stärker aus als erwartet. Getragen wurde das Wachstum von der Investmentbank, die ihre Erträge um knapp ein Fünftel auf 3,2 Milliarden Euro steigerte. Im Zeitraum April bis Juni 2026 erhöhte sich der Vorsteuergewinn der Sparte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 60 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Damit erhält die Deutsche Bank-Aktie Rückenwind durch das starke Kerngeschäft.

Deutsche Bank-Aktie aktuell fester: Zahlen seien "auf ganzer Linie stark"

Die starken Deutsche Bank-Zahlen kommen auch bei den Anlegern am Mittwochmorgen gut an. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate steigt die Deutsche Bank-Aktie 1,4 Prozent nach oben auf 31,50 Euro. Damit profitiert die Deutsche Bank-Aktie aktuell überraschend stark von der vorgelegten Bilanz. Damit könnten die Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008) den nachhaltigen Ausbruch aus der jüngsten Konsolidierung um die Marke von 31 Euro nach oben versuchen. Die nächste Zielmarke dürfte das Hoch vom Monatsanfang bei knapp 33 Euro sein.

Die Zahlen seien "auf ganzer Linie stark", lautete das erste Fazit von Kian Abouhossein von JPMorgan. Außer im Vermögensmanagement habe die Bank die Konsensschätzungen in allen Geschäftsfeldern übertroffen. Im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren habe sie besser abgeschnitten als die US-Konkurrenz. Das Investmentbanking rage heraus.

Deutsche Bank-CEO Christian Sewing sieht Kurs bestätigt

"Unsere Rekordergebnisse im zweiten Quartal wurden von einer starken Wachstumsdynamik und konsequenter Kostendisziplin getragen", sagte Vorstandschef Christian Sewing.

Zugleich erklärte der Konzernchef: "Zusammen mit unseren bisherigen Rekordergebnissen in diesem Jahr stärken diese Entwicklungen unsere Zuversicht, dass wir unsere Ziele für 2028 übertreffen können." Sewing hatte das Ziel ausgegeben, die Eigenkapitalrendite auf mehr als 13 Prozent zu steigern. Im zweiten Quartal lag sie bei 11 Prozent. Künstliche Intelligenz eröffne "neue Möglichkeiten, Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und zusätzliche Einsparungen zu erzielen", bekräftigte Sewing.

Die Deutsche Bank-Bilanz zeigt auch Fortschritte bei der Effizienz. Die Aufwand-Ertrags-Relation sank auf 63,0 Prozent nach 63,6 Prozent. Das bedeutet, dass die Bank für einen Euro Ertrag 63 Cent aufwenden musste. Die Risikovorsorge lag mit 460 Millionen Euro 9 Prozent über dem Vorjahreswert, ging jedoch gegenüber dem ersten Quartal zurück. Weiterlesen US-Marktbericht: Kurssturz bei Chip-Aktien setzt sich fort, während das Verbrauchervertrauen sinkt

DAX-Kurs aktuell: DAX-Rekordhoch im Blick – USA halten still und Ölpreis sinkt

SAP-Aktie nach Zahlen im Höhenflug: Analysten bleiben gespalten – wie Anleger reagieren sollten

Neues Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro

Für das laufende Jahr rechnet die Deutsche Bank weiterhin mit einem Anstieg der Erträge auf 33 Milliarden Euro nach 32,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Nach Abschluss des laufenden Aktienrückkaufprogramms im Volumen von 1 Milliarde Euro legt die Bank zudem ein weiteres Programm über 500 Millionen Euro auf. Auch im zweiten Halbjahr möchte sie weitere 500 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.

Für Anleger dürfte damit sowohl der Deutsche Bank-Aktienkurs als auch die weitere Entwicklung der Deutsche Bank-Aktie im Mittelpunkt stehen. Der DAX-Wert hat mit den aktuellen Quartalszahlen die Markterwartungen übertroffen und verbindet das starke operative Geschäft mit einer weiteren Kapitalrückführung an die Aktionäre. Die Deutsche Bank-Aktie bleibt damit ebenso im Blick wie die mittelfristigen Ziele des Konzerns. Auch künftig dürfte die Deutsche Bank-Aktie vor allem daran gemessen werden, ob sich die starke Entwicklung im Investmentbanking und die angekündigten Maßnahmen nachhaltig fortsetzen.

Deutsche Bank-Aktie: Starke Zahlen, aber hohe Erwartungen bleiben

Die Deutsche Bank hat mit ihren Quartalszahlen ein deutliches Zeichen gesetzt. Höhere Gewinne, steigende Erträge und ein weiteres Aktienrückkaufprogramm unterstreichen die positive Entwicklung des Instituts. Besonders die Investmentbank erwies sich erneut als wichtigster Wachstumstreiber. Gleichzeitig hält das Management an seinen ambitionierten Zielen bis 2028 fest und sieht zusätzliches Potenzial durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Für Anleger sind die Ergebnisse deshalb ein positives Signal. Entscheidend wird jedoch sein, ob die Bank ihre starke Entwicklung in den kommenden Quartalen fortsetzen und die angekündigten Wachstums- sowie Renditeziele nachhaltig erreichen kann.