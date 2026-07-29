Politik

Analyse: Sie war Trumps beste Freundin in Europa – was macht sie jetzt?

Hat die italienische Ministerpräsidentin Trump wirklich angefleht, ein gemeinsames Foto zu machen? Das ist nur einer von mehreren Streitpunkten, die das Verhältnis zwischen Rom und Washington getrübt und den Präsidenten bei den Italienern unbeliebt gemacht haben.