Politik

Analyse: Sie war Trumps beste Freundin in Europa – was macht sie jetzt?

Hat die italienische Ministerpräsidentin Trump wirklich angefleht, ein gemeinsames Foto zu machen? Das ist nur einer von mehreren Streitpunkten, die das Verhältnis zwischen Rom und Washington getrübt und den Präsidenten bei den Italienern unbeliebt gemacht haben.
Autor
avtor
Louise With
29.07.2026 06:00
Lesezeit: 5 min
Analyse: Sie war Trumps beste Freundin in Europa – was macht sie jetzt?
Auf Bildern sah es gemütlich aus, aber nach dem G7-Gipfel Evian vom 15. bis 17. Juni landeten Donald Trump und Giorgia Meloni in eine offene Konfrontation. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum das Verhältnis zwischen der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Donald Trump spürbar abkühlt.
  • Wie die neue Partei eines Ex-Generals Giorgia Melonis politischen Kurs bedroht.
  • Weshalb die politische Unbesiegbarkeit der italienischen Regierungschefin im Inland Risse bekommt.

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Louise With

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Louise With ist internationale Korrespondentin bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Beide Medien gehören zum Bonnier-Konzern. Sie berichtet über internationale Wirtschafts- und Politikthemen mit Schwerpunkt auf Analyse, Einordnung und globalen Entwicklungen.

 
 
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