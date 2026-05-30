Technologie

KI in der Produktion entscheidet über Deutschlands Industriekraft

Eine Fabrik von 1961 wird zum Vorbild für die Industrie von morgen. Bei ams OSRAM zeigt sich, dass künstliche Intelligenz nicht nur neue Werke verändert, sondern auch ältere Anlagen produktiver machen kann. Wer Daten, digitale Zwillinge und Mitarbeiterwissen richtig verbindet, verschafft sich im globalen Wettbewerb einen entscheidenden Vorsprung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
30.05.2026 05:51
Lesezeit: 6 min
KI in der Produktion entscheidet über Deutschlands Industriekraft
KI in der Produktion entscheidet künftig, wie Fabriken Daten nutzen und wettbewerbsfähig bleiben. (Foto: dpa | Matthias Balk) Foto: Matthias Balk

Im Folgenden:

  • Warum KI in der Produktion für deutsche Werke unverzichtbar wird.
  • Wie ams OSRAM eine alte Fabrik digital erneuert.
  • Weshalb Daten über die Zukunft der Industrie 4.0 entscheiden.

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