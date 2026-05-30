Technologie

KI in der Produktion entscheidet über Deutschlands Industriekraft

Eine Fabrik von 1961 wird zum Vorbild für die Industrie von morgen. Bei ams OSRAM zeigt sich, dass künstliche Intelligenz nicht nur neue Werke verändert, sondern auch ältere Anlagen produktiver machen kann. Wer Daten, digitale Zwillinge und Mitarbeiterwissen richtig verbindet, verschafft sich im globalen Wettbewerb einen entscheidenden Vorsprung.