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US-Börsenbericht: Chip-Ausverkauf zieht Nasdaq-Titel nach unten

Erfahren Sie, welche Faktoren die Technologiewerte unter Druck setzen und wo Anleger jetzt noch Chancen sehen.
Autor
Bonnier Investor
23.06.2026 22:14
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: Chip-Ausverkauf zieht Nasdaq-Titel nach unten
Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Technologie-Ausverkauf sorgt für rote Zahlen an der Wall Street

Die Wall Street schloss am Dienstag schwächer, da Zweifel an den KI-Ausgaben dazu führten, dass sich der gestrige Ausverkauf im Tech-Sektor auf Chip-Aktien ausweitete.

Der technologielastige Nasdaq rutschte um 2,21 Prozent auf 25.587,04 Punkte ab, während der breit gefasste S&P 500 um 1,44 Prozent auf 7.356,46 Punkte fiel. Der Dow Jones Industrial Average gab um 0,09 Prozent nach und schloss bei 51.666,84 Punkten.

Die Ölpreise gaben aufgrund von Anzeichen für Fortschritte auf dem Weg zu einem Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges leicht nach. Dazu gehört eine Ausnahmeregelung bei den US-Sanktionen, die dem Iran den Weg ebnet, Öl in US-Dollar zu verkaufen. Rohöl der Sorte Brent pendelte im späten Handel um die Marke von 77 US-Dollar pro Barrel.

Zweifel an KI-Investitionen lösen Kursrutsch bei Chip-Werten aus

Micron Technology führte einen breiten Ausverkauf im Technologiesektor an. Der Aktienkurs des Halbleiterunternehmens stürzte um mehr als 13 Prozent ab, nachdem Zweifel daran aufgekommen waren, ob Hyperscaler weiterhin erhebliche Ausgaben für künstliche Intelligenz rechtfertigen können.

Chip-Werte gaben insgesamt um 7 Prozent nach, wobei Sandisk und Nvidia um 13,6 Prozent beziehungsweise 4,15 Prozent fielen. Advanced Micro Devices verlor 5,76 Prozent, während der Branchenkollege Qualcomm 8 Prozent einbüßte.

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet verlor weitere 0,77 Prozent, nachdem die Aktie in der vorangegangenen Handelssitzung bereits um 5 Prozent eingebrochen war. Tesla rutschte ebenfalls um 5,79 Prozent ab.

Defensive Titel und gezielte Erholungen stützen den Markt

Defensive Werte führten die Gewinnerliste an der Wall Street an, während sich der Ausverkauf im Tech-Sektor fortsetzte.

Die Pharmakonzerne Merck und Johnson & Johnson legten um 3,57 Prozent beziehungsweise 3,37 Prozent zu, während Walmart um 1,9 Prozent stieg.

IBM stieg um mehr als 5 Prozent, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Dekret unterzeichnet hatte, das darauf abzielt, das Quantencomputing „massiv voranzutreiben“.

Andernorts erholte sich SpaceX nach Rückgängen in den drei vorangegangenen Handelssitzungen. Obwohl die Aktie des Raketenbauers im frühen Handel unter ihren Eröffnungskurs nach dem Börsengang von 150 US-Dollar gefallen war, erholte sich wieder und schloss 0,98 Prozent höher bei 156,11 US-Dollar.

Tech-Aktien außerhalb des Halbleitersektors, darunter Microsoft und Amazon, konnten sich ebenfalls von ihren gestrigen Tiefständen erholen und legten um 1,8 Prozent beziehungsweise 0,57 Prozent zu.

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