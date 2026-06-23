Wirtschaft

Minijob 2026: Rückkehr in die Rentenversicherung möglich – was zu beachten ist

Wer sich als Minijobber von der Versicherungspflicht befreien ließ und bislang keinen Eigenanteil für die Rentenversicherung zahlt, kann diese Entscheidung ab Juli 2026 rückgängig machen. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.