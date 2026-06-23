Wirtschaft

Minijob 2026: Rückkehr in die Rentenversicherung möglich – was zu beachten ist

Wer sich als Minijobber von der Versicherungspflicht befreien ließ und bislang keinen Eigenanteil für die Rentenversicherung zahlt, kann diese Entscheidung ab Juli 2026 rückgängig machen. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.
Autor
Mirell Bellmann
23.06.2026 12:45
Lesezeit: 3 min
Minijob 2026: Rückkehr in die Rentenversicherung möglich – was zu beachten ist
Die Rückkehr zur Rentenversicherung ist laut Minijob-Zentrale frühestens ab dem 1. Juli möglich. (Foto: dpa) Foto: Marc Tirl

Im Folgenden:

  • Was sich im Jahr 2026 bei der Rentenversicherung für Millionen Minijobber ändert.
  • Wie Sie die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht wieder rückgängig machen.
  • Welche Ansprüche sich Minijobber durch die Zahlung von eigenen Rentenbeiträge sichern.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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