Kleinunternehmer kürzen Gehalt statt Kredit aufzunehmen

Eine neue Studie zeigt: Viele Kleinunternehmer verzichten lieber auf Lohn als auf ihre finanzielle Unabhängigkeit. (Foto: dpa)

Eine neue Studie zeigt: Viele Kleinunternehmer verzichten lieber auf Lohn als auf ihre finanzielle Unabhängigkeit. (Foto: dpa) Foto: Matthias Balk

Im Folgenden:

Selbstständige kürzen lieber den eigenen LohnWenn das Geld knapp wird, schnallen Kleinunternehmer in Deutschland und anderen europäischen Ländern lieber den eigenen Gürtel enger, statt sich...

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