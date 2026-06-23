Wirtschaft

Kleinunternehmer kürzen Gehalt statt Kredit aufzunehmen

Fast jeder zweite Selbstständige in Europa verzichtet auf Lohn, um unabhängig zu bleiben. Was steckt hinter dem Stolz, auf Kredite zu verzichten – und welche Ängste spielen dabei eine Rolle?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.06.2026 14:00
Lesezeit: 1 min
Kleinunternehmer kürzen Gehalt statt Kredit aufzunehmen
Eine neue Studie zeigt: Viele Kleinunternehmer verzichten lieber auf Lohn als auf ihre finanzielle Unabhängigkeit. (Foto: dpa) Foto: Matthias Balk

Im Folgenden:

Selbstständige kürzen lieber den eigenen LohnWenn das Geld knapp wird, schnallen Kleinunternehmer in Deutschland und anderen europäischen Ländern lieber den eigenen Gürtel enger, statt sich...

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