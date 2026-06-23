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Warum wird in deutschen Geschäften so brutal viel geklaut?

Der Einzelhandel klagt über steigende Verluste durch Diebstahl. Welche Produkte besonders begehrt sind, wie sich Händler dagegen schützen - und warum Sicherheitsmitarbeitern mittlerweile stichfeste Westen empfohlen werden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.06.2026 14:40
Lesezeit: 4 min
Warum wird in deutschen Geschäften so brutal viel geklaut?
Schwupps, ist die Flasche im Rucksack verschwunden: Diebe werden laut neuer Studie immer dreister. (Foto: dpa) Foto: Oliver Berg

Im Folgenden:

  • Wie organisierte Banden den Handel unter Druck setzen.
  • Warum viele Diebstähle niemals angezeigt werden.
  • Wie aggressiv Ladendiebe inzwischen auftreten.

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