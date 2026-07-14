Politik

Kreml kritisiert Merz für geplante Sicherheitsgarantien an Kiew

Der Streit um die künftige Absicherung der Ukraine verschärft sich: Der Kreml attackiert Friedrich Merz, während Bulgarien überraschend der "Koalition der Willigen" die Absage erteilt. Die Differenzen zeigen, wie tief Europa und Russland selbst über mögliche Friedensperspektiven auseinanderliegen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
14.07.2026 15:10
Lesezeit: 2 min
Kreml kritisiert Merz für geplante Sicherheitsgarantien an Kiew
Der französische Präsident Emmanuel Macron (Mitte r), seine Frau Brigitte Macron (Mitte l), der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Frau Olena Selenska, die Staats- und Regierungschefs der "Koalition der Willigen" - darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, mittlere Reihe, 3.v.l) - posieren nach der traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag auf der Place de la Concorde für ein Familienfoto. (Foto: dpa) Foto: Benoit Tessier

Im Folgenden:

  • Warum der Kreml Friedrich Merz scharf kritisiert.
  • Weshalb Bulgarien der "Koalition der Willigen" eine Absage erteilt.
  • Welche Folgen der Streit für die Ukraine haben könnte.

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