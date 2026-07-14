Kreml kritisiert Merz für geplante Sicherheitsgarantien an Kiew

Der französische Präsident Emmanuel Macron (Mitte r), seine Frau Brigitte Macron (Mitte l), der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Frau Olena Selenska, die Staats- und Regierungschefs der "Koalition der Willigen" - darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU, mittlere Reihe, 3.v.l) - posieren nach der traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag auf der Place de la Concorde für ein Familienfoto. (Foto: dpa) Foto: Benoit Tessier