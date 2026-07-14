Finanzen

Fluggastrechtereform: Das ändert sich für Millionen Reisende

Wer innerhalb Europas fliegt, muss sich auf neue Regeln einstellen. Die geplante Reform verspricht mehr Transparenz und zusätzliche Rechte für Passagiere. Doch nicht jede Änderung fällt zugunsten der Reisenden aus – wo liegen die größten Stolpersteine?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
14.07.2026 12:35
Lesezeit: 4 min
Fluggastrechtereform: Das ändert sich für Millionen Reisende
Mehr Rechte für Fluggäste, aber auch neue Grenzen bei Erstattungen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wann erhalten Fluggäste künftig eine Entschädigung?
  • Welche neuen Rechte bekommen Familien an Bord?
  • Wie sollen Entschädigungen einfacher beantragt werden?

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