Finanzen

Fluggastrechtereform: Das ändert sich für Millionen Reisende

Wer innerhalb Europas fliegt, muss sich auf neue Regeln einstellen. Die geplante Reform verspricht mehr Transparenz und zusätzliche Rechte für Passagiere. Doch nicht jede Änderung fällt zugunsten der Reisenden aus – wo liegen die größten Stolpersteine?