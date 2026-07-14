Technologie

Fabrik der Zukunft: Die vollautomatische Produktion ist ein Irrweg

Die vollständig menschenleere Fabrik galt lange als Ideal der Industrie. Doch ausgerechnet leistungsfähigere KI-Systeme machen menschliches Urteilsvermögen wieder unverzichtbar. Das Modell "Human in the Loop" verteilt die Arbeit neu: Maschinen übernehmen Routinen, während Beschäftigte Risiken bewerten, Ausnahmen erkennen und über kritische Eingriffe entscheiden