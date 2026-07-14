Technologie

Fabrik der Zukunft: Die vollautomatische Produktion ist ein Irrweg

Die vollständig menschenleere Fabrik galt lange als Ideal der Industrie. Doch ausgerechnet leistungsfähigere KI-Systeme machen menschliches Urteilsvermögen wieder unverzichtbar. Das Modell "Human in the Loop" verteilt die Arbeit neu: Maschinen übernehmen Routinen, während Beschäftigte Risiken bewerten, Ausnahmen erkennen und über kritische Eingriffe entscheiden
Autor
avtor
Janez Škrlec
14.07.2026 16:22
Lesezeit: 8 min
Fabrik der Zukunft: Die vollautomatische Produktion ist ein Irrweg
Anstelle vollständiger Automatisierung kombiniert die intelligente Fertigung menschliches Urteilsvermögen mit maschineller Intelligenz, um mehr Sicherheit, Anpassungsfähigkeit und eine effizientere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. (Foto: dpa | Hendrik Schmidt) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum die vollautomatische Fabrik ohne Menschen an ihre Grenzen stößt.
  • Wie KI das menschliche Urteilsvermögen in der Produktion aufwertet.
  • Weshalb Beschäftigte künftig komplexe Entscheidungen statt Routineaufgaben übernehmen.

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Janez Škrlec
Janez Škrlec ist Journalist bei Finance.si und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit slowenischer Perspektive auf Industrie, Produktion und technologische Entwicklungen.
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