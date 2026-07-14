Finanzen

Bitcoin-Kurs im freien Fall: KI-Aktien ziehen Milliarden ab

Der Bitcoin-Kurs stürzt ab, Milliarden fließen aus den großen Krypto-Fonds und selbst institutionelle Anleger ziehen sich zurück. Während KI-Aktien das Kapital anlocken, geraten Bitcoin-Miner wegen hoher Stromkosten zunehmend unter Druck. Historische Zyklen nähren nun einen ernüchternden Verdacht: Die nächste große Rally könnte erst 2028 beginnen.
Autor
avtor
Bor Mirtič
14.07.2026 09:28
Aktualisiert: 14.07.2026 09:45
Lesezeit: 5 min
Bitcoin-Kurs im freien Fall: KI-Aktien ziehen Milliarden ab
Bitcoin verliert Anleger an KI-Aktien, während hohe Stromkosten das Mining belasten. (Foto: dpa | Fabian Sommer) Foto: Fabian Sommer

Im Folgenden:

  • Warum der Bitcoin-Kurs trotz seiner begrenzten Menge weiter fällt.
  • Wie KI-Aktien dem Kryptomarkt Milliarden an Kapital entziehen.
  • Weshalb institutionelle Anleger ihre Bitcoin-Bestände zunehmend reduzieren.

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Bor Mirtič

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Bor Mirtič ist Redakteur bei Finance.si und schreibt vor allem über Finanzmärkte, Aktien, Unternehmen und internationale Wirtschaftsentwicklungen. Wir konnten ihn als Gastautor gewinnen.

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