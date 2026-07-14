Russische Wirtschaft: Das System steht vor der Zerreißprobe

Russische Wirtschaft: Geheimdienstchef widerspricht Putins Wachstumszahlen

Nach Angaben der russischen Statistikbehörde Rosstat ist das Bruttoinlandsprodukt Russlands zwischen 2023 und 2025 im Durchschnitt um rund drei Prozent pro Jahr gewachsen. Der Leiter des schwedischen Militärischen Nachrichten- und Sicherheitsdienstes MUST hält diese Zahlen jedoch für wenig glaubwürdig.

"Offizieller russischer Finanzstatistik sollte man ebenso wenig vertrauen wie offiziellen russischen Wahlstatistiken", sagt Generalleutnant Thomas Nilsson in einem Interview mit der schwedischen Wirtschaftszeitung Dagens industri. "Unsere Einschätzung lautet, dass sich die russische Wirtschaft in einem sehr schlechten Zustand befindet. Die Lage verschlechtert sich zunehmend", sagt Nilsson.

Nach Berechnungen des schwedischen Militärgeheimdienstes ist die russische Wirtschaft seit 2023 tatsächlich um durchschnittlich drei Prozent pro Jahr geschrumpft. Rosstat behauptet zudem, die jährliche Inflationsrate habe im Mai bei 5,3 Prozent gelegen. Nach Einschätzung von MUST liegt die tatsächliche Inflation in Russland jedoch mindestens doppelt so hoch.

Der Geheimdienstchef zeichnet ein düsteres Bild der wirtschaftlichen Lage des Landes. "Das gesamte Finanzsystem weist erhebliche Ungleichgewichte auf. Einige Bereiche, die häufig eng mit dem militärisch-industriellen Komplex verbunden sind, laufen auf Hochtouren. Gleichzeitig herrscht Arbeitskräftemangel, der die Löhne und die Inflation nach oben treibt."

"Zudem steigen die Kosten, weil Russland aufgrund der Sanktionen nicht auf alle benötigten Rohstoffe zugreifen kann. Andere Teile der Wirtschaft befinden sich dagegen praktisch im Leerlauf", sagt Thomas Nilsson. "Es ist kein gutes Geschäftsmodell, Kriegsmaterial zu produzieren, das anschließend auf den Schlachtfeldern der Ukraine zerstört wird oder dort verrostet. Ausländische Investitionen gibt es im Grunde nicht mehr. Kaum jemand ist bereit, in die russische Wirtschaft zu investieren."

Die Arbeit von MUST unterliegt strenger Geheimhaltung. Der Nachrichtendienst stützt seine Einschätzungen auf unterschiedliche offene und geheime Quellen. Als eine Methode zur Analyse der russischen Wirtschaft nennt Nilsson die Auswertung nächtlicher Lichtaktivitäten auf Satellitenbildern. "Daran lässt sich erkennen, dass die wirtschaftliche Aktivität insgesamt sehr niedrig ist. Nur die Standorte des militärisch-industriellen Komplexes stechen hervor. Dort wird mit voller Auslastung gearbeitet."

Wann erreicht die russische Wirtschaft ihren Wendepunkt?

"Das ist die 908-Euro-Frage. Hätten Sie darauf eine gute Antwort, würde ich Sie sofort einstellen. Der Zeitpunkt lässt sich nur sehr schwer vorhersagen", sagt Thomas Nilsson. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Russland keine guten Handlungsalternativen besitzt. Das Land kann nur zwischen Pest und Cholera wählen. Die Regierung könnte die Notenpressen anwerfen und mehr Geld drucken. Das hätte jedoch negative Folgen wie eine weiter steigende Inflation. Sie könnte die Bevölkerung stärker besteuern oder private Ersparnisse beschlagnahmen. Doch das wäre schlecht für die Moral."

"Wir beobachten, dass China das russische Finanzsystem teilweise stützt. Mithilfe chinesischer Banken kann Russland Sanktionen umgehen und Einnahmen aus seinen Öl- und Gasexporten vereinnahmen." X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Sanktionen, Arbeitskräftemangel und Korruption belasten Russland

Wie hat sich die Korruption in Russland seit Beginn der groß angelegten Invasion der Ukraine entwickelt?

"Korruption ist ein sehr, sehr großes Problem. Nach meiner Einschätzung verlieren die russische Gesellschaft und die Industrie aufgrund der Korruption einen Teil ihrer Leistungsfähigkeit. Immer wieder werden Skandale aufgedeckt, unter anderem im militärisch-industriellen Komplex. Ich glaube, dass die Korruption tief im russischen Gesellschaftssystem verwurzelt ist."

Nilsson bezeichnet die militärischen Fähigkeiten, über die Russland zu Beginn der groß angelegten Invasion der Ukraine im Jahr 2022 verfügte, als "vernichtet". Russland sei es jedoch gelungen, seine Streitkräfte wieder aufzubauen und sogar zu vergrößern.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass sich auch Russland weiterentwickelt hat, während wir die Innovationen der Ukraine zu Recht würdigen und bewundern. Was die Lehren aus dem Krieg betrifft, liegt Russland nicht weit hinter der Ukraine zurück. Das Land hat also nicht nur den Umfang seiner Streitkräfte vergrößert, sondern auch seine Kriegsführung weiterentwickelt", sagt Thomas Nilsson.

"Das bedeutet allerdings, dass Russland einen großen Teil seiner Truppen, insbesondere der Landstreitkräfte, aus unserer Region Europas in die Ukraine verlegt hat. Marine- und Luftstreitkräfte sowie taktische Atomwaffeneinheiten befinden sich weiterhin in unserer unmittelbaren Umgebung."

"Russland verfügt außerdem über Spezialeinheiten, die Informationen sammeln, aber auch Sabotageakte durchführen können. Hinzu kommen Cyberangriffskapazitäten, die ebenfalls gegen uns eingesetzt werden können."

Sie haben Spezialeinheiten erwähnt, die Sabotageakte verüben können. Finden solche Sabotageaktionen tatsächlich statt?

"Es liegt im russischen Interesse, zu verschleiern, wer für welche Handlung verantwortlich ist. Wir haben solche Aktivitäten jedoch beobachtet, und auch andere Länder haben davon berichtet. Im Baltikum gab es Vorfälle, die von den dortigen Behörden mit russischen Spezialeinheiten in Verbindung gebracht werden. Solche Vorgänge haben wir zweifellos gesehen", sagt der MUST-Chef. Als weiteres Beispiel nennt er Cyberangriffe.

"Darüber hinaus haben deutsche Behörden Mordpläne gegen deutsche Wirtschaftsvertreter aufgedeckt", sagt Thomas Nilsson.

Der US-Nachrichtensender CNN berichtete, Russland habe die Ermordung mehrerer Spitzenmanager der europäischen Rüstungsindustrie geplant. Am weitesten fortgeschritten sei demnach ein Plan zur Tötung von Armin Papperger gewesen, dem Vorstandsvorsitzenden des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall.

"Ich kann nicht bestätigen, ob das tatsächlich zutrifft. Ich habe die Berichte jedoch gesehen, und Papperger wird darin als ein konkretes Beispiel genannt", sagt Thomas Nilsson. Der Chef des schwedischen Militärgeheimdienstes erklärt, Russland betrachte sich bereits seit längerer Zeit als Teilnehmer eines "strategischen Konflikts" mit dem Westen. "Wir glauben nicht, dass Russland eine militärische Konfrontation mit der Nato anstrebt. Ein geschlossenes Nato-Bündnis mit seiner militärischen Stärke kann Russland nicht bewältigen", sagt Nilsson.

"Als Russland die Ukraine angriff, gelang es dem Westen mit der Nato und der Europäischen Union, vergleichsweise geschlossen zu reagieren. Ich glaube, das hat Moskau teilweise überrascht. Dort war man offenbar davon ausgegangen, dass wir wesentlich stärker gespalten seien."

Nach Einschätzung Nilssons könnte Russland allerdings versuchen, die Geschlossenheit der Nato und der Europäischen Union mit sogenannter hybrider Kriegsführung zu testen. "Dadurch würden sich für Russland weitere Instrumente eröffnen", sagt er. Weiterlesen Russland Benzinmangel: Putins Energie-Supermacht muss plötzlich einkaufen

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Russische Hybridangriffe treffen auch deutsche Wirtschaftsinteressen

"Im vergangenen halben Jahr haben wir eine Veränderung bei der Nutzung dieser Instrumente durch Russland festgestellt. Die russische Führung kommuniziert und handelt gegenüber uns sowie unseren Verbündeten in der Nato und der Europäischen Union aggressiver und risikobereiter. Sie passt ihre Methoden an die jeweiligen Ziele und an die Schwachstellen der Länder an, die sie beeinflussen möchte."

"Das Vorgehen kann sowohl niedrigschwellig als auch hochintensiv ausfallen. Es reicht von strategischer Kommunikation und politischer Einflussnahme bis zu Gewalt und Sabotage. Bisher konzentrierte sich Russland vor allem auf das Baltikum und Polen. Dieselben Instrumente könnten jedoch auch gegen Schweden eingesetzt werden", sagt Thomas Nilsson.

Russland könnte mit solchen Aktionen Zweifel in westlichen Staaten säen, ob es sich tatsächlich lohnt, 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die militärische Verteidigung auszugeben. "Ich glaube, Putins Wunschvorstellung ist ein gespaltenes Europa, in dem Russland die einzelnen Länder in kleinen Gruppen oder nacheinander behandeln kann", sagt Nilsson abschließend.

Für Deutschland besitzt diese Einschätzung eine besondere wirtschaftliche Bedeutung. Die Bundesrepublik zählt zu den wichtigsten europäischen Industriestandorten und beherbergt mit Rheinmetall einen der zentralen Rüstungskonzerne Europas. Berichte über mögliche Anschlagspläne gegen dessen Vorstandsvorsitzenden zeigen, dass hybride Bedrohungen nicht nur staatliche Institutionen oder militärische Einrichtungen betreffen können. Auch Unternehmen, Führungskräfte, Lieferketten und kritische Infrastrukturen können ins Visier geraten.