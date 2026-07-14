Technologie

Deutschland fördert Chipfabriken mit 659 Millionen Euro

Die EU genehmigt Deutschland milliardenschwere Hilfen für den Ausbau der Halbleiterindustrie. Vier Unternehmen erhalten insgesamt 659 Millionen Euro, um Europas Chipproduktion und technologische Unabhängigkeit zu stärken.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
14.07.2026 17:34
Lesezeit: 2 min
Deutschland fördert Chipfabriken mit 659 Millionen Euro
Ein Mitarbeiter hält einen Wafer im Reinraum des Erfurter Chipherstellers X-FAB in den Händen. Die X-Fab-Gruppe, mit Fabriken in Erfurt und Dresden sowie in Frankreich, in Malaysia und den USA, beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 4000 Mitarbeiter. In Erfurt, wo sie ihre Wurzeln hat, seien es derzeit mehr als 800 Beschäftigte. (Foto: dpa) Foto: Martin Schutt

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland 659 Millionen Euro in Chipfabriken investieren darf.
  • Welche vier Unternehmen jetzt von der EU-Genehmigung profitieren.
  • Wie Europa seine Halbleiterproduktion deutlich ausbauen will.

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