Deutschland fördert Chipfabriken mit 659 Millionen Euro

Ein Mitarbeiter hält einen Wafer im Reinraum des Erfurter Chipherstellers X-FAB in den Händen. Die X-Fab-Gruppe, mit Fabriken in Erfurt und Dresden sowie in Frankreich, in Malaysia und den USA, beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 4000 Mitarbeiter. In Erfurt, wo sie ihre Wurzeln hat, seien es derzeit mehr als 800 Beschäftigte. (Foto: dpa) Foto: Martin Schutt