Finanzen

Urlaubseuro 2026: In diesen Ländern bekommen Sie am meisten Urlaub für Ihr Geld

100 Euro klingen nach 100 Euro, doch im Urlaub entscheidet das Reiseziel über ihren wahren Wert. Eine neue Analyse zeigt, wo Reisende 2026 deutlich mehr bekommen und wo Inflation die Ferien verteuert. Für deutsche Urlauber wird der Urlaubseuro damit zum Gradmesser für Preisleistung, Sicherheit und kluge Reiseplanung.
Autor
avtor
Petra Sovdat
23.06.2026 10:35
Aktualisiert: 23.06.2026 10:46
Lesezeit: 4 min
Urlaubseuro 2026: In diesen Ländern bekommen Sie am meisten Urlaub für Ihr Geld
100 Euro entfalten je nach Reiseziel sehr unterschiedliche Kaufkraft. (Foto: dpa | Clara Margais) Foto: Clara Margais

Im Folgenden:

  • Warum 100 Euro im Urlaub nicht überall gleich viel wert sind.
  • Wo Reisende 2026 besonders viel für ihr Geld bekommen.
  • Welche Länder beim Urlaubseuro deutlich besser abschneiden als Österreich.

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Petra Sovdat

Zum Autor:

Petra Sovdat ist erfahrene Journalistin und Kommentatorin bei Finance.si, einem slowenischen Wirtschaftsmedium.

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