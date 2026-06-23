Finanzen

Urlaubseuro 2026: In diesen Ländern bekommen Sie am meisten Urlaub für Ihr Geld

100 Euro klingen nach 100 Euro, doch im Urlaub entscheidet das Reiseziel über ihren wahren Wert. Eine neue Analyse zeigt, wo Reisende 2026 deutlich mehr bekommen und wo Inflation die Ferien verteuert. Für deutsche Urlauber wird der Urlaubseuro damit zum Gradmesser für Preisleistung, Sicherheit und kluge Reiseplanung.