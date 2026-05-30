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Wie 3D-Drucker aus deutschen Garagen den Ukraine-Krieg beeinflussen

Kleine Plastikteile aus Deutschland helfen der Ukraine im Krieg gegen Russland. Hinter der Initiative stehen Freiwillige mit 3D-Druckern, die aus Kellern und Werkstätten liefern. Ihre Arbeit gilt als effektiv und günstig – bewegt sich jedoch in einem sensiblen Spannungsfeld.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.05.2026 09:21
Lesezeit: 3 min
Wie 3D-Drucker aus deutschen Garagen den Ukraine-Krieg beeinflussen
Freiwillige aus Deutschland drucken Drohnenteile, Medizinzubehör und Hilfsmittel für die Ukraine. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum drucken deutsche Freiwillige Tausende Teile für die Ukraine?
  • Wie funktioniert die ukrainische „Druck-Armee“ eigentlich?
  • Weshalb kosten einfache Drohnen Russland plötzlich enorme Verluste?

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