Panorama

Wie 3D-Drucker aus deutschen Garagen den Ukraine-Krieg beeinflussen

Kleine Plastikteile aus Deutschland helfen der Ukraine im Krieg gegen Russland. Hinter der Initiative stehen Freiwillige mit 3D-Druckern, die aus Kellern und Werkstätten liefern. Ihre Arbeit gilt als effektiv und günstig – bewegt sich jedoch in einem sensiblen Spannungsfeld.