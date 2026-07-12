Panorama

Von der Pandemie zur erschöpften Gesellschaft: Verschwindet die Menschlichkeit immer mehr?

Alles begann mit der COVID-19-Pandemie, seitdem geht es weiter bergab. Es entstehen immer neue militärische Konflikte, wirtschaftliche Unruhen und die Erschöpfung macht sich breit. Es ist ein Paradoxon, dass wir in einer Ära des Menschen leben, aber gleichzeitig, unter dem Einfluss unterschiedlichster Katastrophen, die Menschlichkeit vermissen. Oder vielleicht vergessen wir selbst, sie anderen gegenüber zu zeigen.