Panorama

Porträt: Er erbte Milliarden und ein Schloss – so hält er das Erbe seines berühmten Großvaters am Leben

Er erbte Tausende von Werken des vielleicht größten Künstlers der Welt. Nun widmet er seine Zeit dem Verleihen dieser Werke an Museen auf der ganzen Welt – zuletzt für die Ausstellung „Late Picasso“ im Kunsten in Aalborg, Dänemark. Ein Porträt über Bernard Ruiz-Picasso.