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Das Ende der Mitte: Hellweg und das Baumarkt-Sterben

Die Krise verlässt die Baustellen: Mit Hellweg und den zum Verbund gehörenden BayWa Bau- und Gartenmärkten geraten über 100 Märkte in die Fixkostenfalle. Das ist kein Einzelfall, sondern der Beginn einer harten Marktbereinigung. Erfahren Sie, wer von dieser Krise profitieren könnte und warum das traditionelle Filialmodell unter Druck steht.