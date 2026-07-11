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Das Ende der Mitte: Hellweg und das Baumarkt-Sterben

Die Krise verlässt die Baustellen: Mit Hellweg und den zum Verbund gehörenden BayWa Bau- und Gartenmärkten geraten über 100 Märkte in die Fixkostenfalle. Das ist kein Einzelfall, sondern der Beginn einer harten Marktbereinigung. Erfahren Sie, wer von dieser Krise profitieren könnte und warum das traditionelle Filialmodell unter Druck steht.
Autor
avtor
Anika Völger
11.07.2026 14:23
Lesezeit: 3 min
Das Ende der Mitte: Hellweg und das Baumarkt-Sterben
Hellweg und BayWa Bau- und Gartenmärkte sind insolvent: Mehr als 100 Märkte und über 4.000 Arbeitsplätze stehen mittelbar unter Sanierungsdruck. (Foto: dpa) Foto: Fabian Strauch

Im Folgenden:

  • Hellweg-Insolvenz: Warum die Krise besonders mittelgroße Filialisten trifft.
  • Baukrise im Baumarkt: Wie Konsumflaute und Kostendruck die Margen auffressen.
  • Gewinner und Verlierer: Wer um sein Geschäftsmodell kämpfen muss und wer profitieren könnte.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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