Technologie

Cyberrisiken erkennen: 5 typische Schwachstellen im Mittelstand und was Unternehmen tun können

Cyberangriffe treffen den Mittelstand oft nicht durch spektakuläre Hackertricks, sondern durch alltägliche Versäumnisse. Eine Analyse zeigt, wo die größten Schwachstellen liegen. Der Cyberrisiko-Check von Trufflepig IT-Forensics zeigt typische Schwachstellen im Mittelstand auf. Die Experten für Cybersicherheit geben außerdem praxisnahe Zusatz-Tipps – exklusiv für Leser der Deutschen Wirtschaftsnachrichten.