Politik

Renteneintritt: Die Babyboomer-Welle trifft den Arbeitsmarkt hart

Der bevorstehende Rentenboom der Babyboomer-Generation wird die deutsche Wirtschaft weitaus härter treffen als bislang prognostiziert. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt eine aktuelle Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.
Autor
Stephanie Schoen
11.07.2026 16:00
Lesezeit: 5 min
Renteneintritt: Die Babyboomer-Welle trifft den Arbeitsmarkt hart
Das Institut der deutschen Wirtschaft schlägt Alarm. Die Lücke am Arbeitsmarkt, die durch den Renteneintritt der Babyboomer entsteht, ist viel größer als gedacht (Foto: dpa). Foto: Hauke-Christian Dittrich

Im Folgenden:

  • Wie sich die Verrentung der Babyboomer auf den Arbeitsmarkt auswirkt
  • Warum Zuwanderung wichtig ist
  • Weshalb in Deutschland wieder mehr gearbeitet werden muss

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