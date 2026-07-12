Immobilien

Vom Leerstand zum Lebensraum – der Staat will leere Büros in Wohnraum verwandeln

Die deutschen Innenstädte stecken in einer bizarren Identitätskrise: Auf der einen Seite suchen Menschen verzweifelt nach bezahlbarem Wohnraum. Auf der anderen Seite herrscht in den Städten gähnende Leere in den Büroetagen. Warum nicht aus ungenutztem Beton neue Apartments machen? Genau das will das Bundesbauministerium mit dem am 1. Juli gestarteten Förderprogramm „Gewerbe zu Wohnen“ ankurbeln.