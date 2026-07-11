Finanzen

In Luxusuhren investieren: „Ziemlich furchtbar, wenn unter dem Anzug eines Mannes eine riesige Garmin hervorschaut“

Eine Luxusuhr verbindet Status, Leidenschaft für Uhren und in manchen Fällen auch die Hoffnung, Geld zu vermehren. Erfahrene Uhrenliebhaber warnen jedoch, dass man vor der Betrachtung einer Uhr als Anlagewert klären sollte, wann es sich wirklich um ein Investment handelt und wann man für die Freude am Tragen draufzahlt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.07.2026 12:14
Lesezeit: 10 min
In Luxusuhren investieren: „Ziemlich furchtbar, wenn unter dem Anzug eines Mannes eine riesige Garmin hervorschaut“
Luxusuhren boomen, doch zwischen Status und Rendite lauern Risiken. (Foto: dpa) Foto: Uli Deck

Im Folgenden:

  • Warum erfahrene Uhrensammler Luxusuhren selten als klassische Kapitalanlage empfehlen.
  • Welche konkreten Risiken Uhreninvestoren laut Wirtschaftsanalyst Peeter Koppel unterschätzen.
  • Wie Sammler den täglichen Wertverlust einer teuren Uhr rational für sich verbuchen.

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