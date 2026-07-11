Finanzen

In Luxusuhren investieren: „Ziemlich furchtbar, wenn unter dem Anzug eines Mannes eine riesige Garmin hervorschaut“

Eine Luxusuhr verbindet Status, Leidenschaft für Uhren und in manchen Fällen auch die Hoffnung, Geld zu vermehren. Erfahrene Uhrenliebhaber warnen jedoch, dass man vor der Betrachtung einer Uhr als Anlagewert klären sollte, wann es sich wirklich um ein Investment handelt und wann man für die Freude am Tragen draufzahlt.