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Tanken, WM, Shopping: Das ändert sich im Juni

Der neue Monat bringt gute Nachrichten für Sportfans und schlechte Aussichten für Autofahrer. Welche Änderungen stehen im Juni an?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.05.2026 07:22
Lesezeit: 2 min
Tanken, WM, Shopping: Das ändert sich im Juni
Verbraucher und Autofahrer müssen sich im Juni auf neue Regeln einstellen. (Foto: ChatGPT)

Juni-Änderungen: Tankrabatt läuft aus

Viele Autofahrer zahlen trotz hoher Rohölpreise aktuell etwas weniger fürs Tanken – doch Ende Juni ist damit Schluss: Zum Monatsende endet der Tankrabatt, mit dem die Bundesregierung die Steuern auf Kraftstoffe zeitweise gesenkt hatte. Noch ist allerdings offen, wann die Preise an den Zapfsäulen tatsächlich wieder anziehen. Ein sprunghafter Anstieg um Mitternacht gilt wegen der 12-Uhr-Regel als eher ausgeschlossen, da Preiserhöhungen nur mittags erlaubt sind.

Der stärkste Preisanstieg könnte deshalb bereits am 30. Juni, aber auch erst am 1. Juli erfolgen. Möglich ist zudem, dass die Preise schon einige Tage vorher schrittweise steigen – ähnlich wie bereits 2022.

Außerdem ist für den Steuerrabatt ausschlaggebend, wann der Kraftstoff die Raffinerie oder das Tanklager verlassen hat. Deshalb dürften viele Tankstellen auch nach dem Stichtag noch über Vorräte mit niedriger versteuertem Sprit verfügen. Denkbar ist daher auch ein Preisanstieg über mehrere Tage hinweg – auch wenn dies mit Blick auf die Erfahrungen aus dem Jahr 2022 eher unwahrscheinlich erscheint.

Mehr Transparenz beim Honigkauf

Wer morgens gern Honig aufs Brötchen streicht, kann künftig genauer hinsehen: Ab dem 14. Juni müssen auf jedem Glas sämtliche Ursprungsländer genannt werden, sofern es mehrere gibt – einschließlich der jeweiligen Prozentangabe nach Menge. Bislang genügte häufig die pauschale Angabe "Mischung aus EU- und Nicht-EU-Ländern". Gläser, die vor dem Stichtag nach den bisherigen Regeln abgefüllt wurden, dürfen jedoch weiterhin verkauft werden.

Mehr Schutz beim Online-Shopping: Widerruf per Button

Ein falscher Klick beim Online-Shopping – und der Ärger ist groß. Ab dem 19. Juni soll sich das einfacher beheben lassen: Verbraucher können Verträge künftig leichter widerrufen, wenn sie ihre Entscheidung ändern. Unternehmen sind verpflichtet, dafür einen gut sichtbaren Widerrufsbutton auf Websites und in Apps bereitzustellen. Dadurch soll der Widerruf genauso unkompliziert möglich sein wie der Vertragsabschluss. Gleichzeitig sollen versteckte Design-Tricks verschwinden, die Nutzer zu ungewollten Entscheidungen drängen.

Die Fußball-WM startet – mit strengeren Regeln

Das Highlight für Fußballfans beginnt in diesem Jahr am 11. Juni mit dem Start der WM. Bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko gelten verschärfte Regeln. Hält ein Spieler während einer Konfrontation mit dem Gegner seine Hand vor den Mund, kann dies mit einer Roten Karte geahndet werden. Damit soll diskriminierendes Verhalten unterbunden werden. Fußballer verdecken ihren Mund häufig, um zu verschleiern, was sie sagen.

Auch Spieler, die aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung den Platz verlassen, riskieren künftig die Rote Karte. Das gilt ebenso für Offizielle, die Spieler zu einem solchen Verhalten auffordern. Verursacht eine Mannschaft dadurch einen Spielabbruch, wird die Partie grundsätzlich für den Gegner gewertet.

Die ersten Bundesländer starten in die Sommerferien

Die ersten Bundesländer beginnen mit den großen Ferien: In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfen Schulkinder und Jugendliche am 26. Juni als Erste die Füller beiseitelegen. Als letztes Bundesland startet traditionell Bayern in die Sommerferien – und zwar am 31. Juli.

Verbraucher und Autofahrer müssen sich umstellen

Der Juni bringt zahlreiche Veränderungen mit sich, die den Alltag vieler Menschen beeinflussen dürften. Besonders Autofahrer müssen sich auf mögliche Preissteigerungen an den Tankstellen einstellen, sobald der Tankrabatt ausläuft. Gleichzeitig profitieren Verbraucher von mehr Transparenz beim Honigkauf und besseren Möglichkeiten beim Widerruf von Online-Verträgen. Auch Fußballfans erwartet mit der WM ein sportliches Großereignis, bei dem strengere Regeln gelten. Hinzu kommen die ersten Sommerferien in mehreren Bundesländern. Insgesamt zeigt sich: Der Juni bringt sowohl Erleichterungen als auch neue Herausforderungen. Welche Auswirkungen die Änderungen tatsächlich haben, dürfte sich jedoch erst in den kommenden Wochen zeigen.

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