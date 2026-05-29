Wirtschaft

VW-Aktie: Nach Whistleblower-Hinweisen – Justiz weist Benachteiligungsklage gegen Volkswagen ab

Herber Rückschlag für zwei ehemalige VW-Mitarbeiter im Millionenpoker mit ihrem Ex-Arbeitgeber: Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hat die Schadensersatzforderungen der beiden Kläger auch in zweiter Instanz abgewiesen. Insgesamt ging es in dem Verfahren um rund 7,5 Millionen Euro. Die Kläger fühlten sich nach Hinweisen auf interne Missstände vom Autobauer systematisch benachteiligt und bei Beförderungen übergangen – die Richter sahen dafür jedoch keine ausreichenden Beweise.